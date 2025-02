Saiu! Governo publica resultado preliminar do concurso do Iapen; veja lista completa

Os resultados preliminares da primeira e segunda fase do concurso do Instituto Administrativo Penitenciária do Acre (Iapen), para o cargo de Agente de Polícia Penal, foram publicados nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado do Acre.

O anúncio havia sido feito nas redes sociais do governador na noite de quinta-feira (13), e ocorreu dias após o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estabelecer um prazo de 15 dias para a convocação dos aprovados no certame de 2023 e a divulgação do resultado definitivo da classificação para o cargo de agente de polícia penal.

Veja a lista completa: