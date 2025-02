Santa Cruz e Furacão do Norte goleiam na abertura das quartas na Copinha

Santa Cruz e Furacão do Norte golearam neste domingo, 23, na abertura da fase de quartas de final da 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O Santa Cruz bateu a Escolinha do Santinha por 7 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Flamenguinho por 10 a 1.

Nos outros confrontos das quartas, Camisa 11 e Real Aquiri empataram por 2 a 2 e a Escolinha do Galvez venceu o Cruz Azul por 5 a 1.

Jogos de volta

O coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins, confirmou para 9 de março as partidas de volta.

“Tínhamos essa parada no torneio programada. Vamos ter dois fins de semana sem confrontos”, explicou Auzemir Martins.

Outros resultados

Sub-14

Ecoville 2 x 1 Veneza/Marilda Goveia

Esc. Conquista 4 x 2 Esc. Santinha

Esc. Galvez 3 x 2 Rei Artur

Furacão do Norte 5 x 0 Amigos Solidários

Sub-10

Rei Artur 9 x 0 Flamenguinho

Santa Cruz 5 x 0 Esc. do Santinha

Esc. Xavier Maia 3 x 2 Esc. do Psica

Ame 3 x 2 Ecoville