Santa Cruz fecha parceria com o Náuas para disputa do Sub-20

A diretoria do Santa Cruz fechou uma parceria com o Náuas para a disputa do Campeonato Estadual. A equipe Sub-17 da Capivara vai jogar a competição pelo Náuas.

“Vamos assumir todos os custos pela participação no torneio e teremos o nosso Sub-17 em campo. Realizamos essa parceria com Andirá na última temporada e os resultados foram proveitosos”, comentou o CEO do Santa Cruz, Adem Araújo.

Trabalho inovador

Segundo Adem Araújo, na atualidade não existe nenhum clube do Norte realizando um trabalho de base como o do Santa Cruz.

“Temos um projeto inovador e no Norte é único. Temos poucas competições e o nosso objetivo é aumentar a minutagem dos atletas do Sub-17”, explicou Adem Araújo.

Cristiano no comando

Cristiano Menezes será o comandante do Náuas/Santa Cruz na disputa do Estadual Sub-20 e os treinamentos do elenco serão realizados no CT do Cupuaçu.