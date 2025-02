Santa Cruz inicia preparação para o Estadual Sub-20 no dia 17

O diretor do Santa Cruz, Léo Raches, confirmou para o próximo dia 17, no CT do Cupuaçu, o início da preparação do elenco Sub-20 para a disputa do Campeonato Estadual. A equipe disputou a Copa São Paulo nesta temporada e o objetivo é lutar pela conquista do bicampeonato.

“Temos uma base da Copinha. Nossa comissão técnica será mantida e estamos fechando o planejamento”, explicou Léo Raches.

Busca por reforços

Segundo Léo Raches, o Santa Cruz trabalha na formação do elenco e reforços serão contratados.

“Estamos no mercado em busca de reforços. O Estadual Sub-20 é um torneio muito competitivo e precisamos qualificar ainda mais o nosso grupo de jogadores”, avaliou o dirigente.

Atletas emprestados

Os goleiros Denílson e Gustavo, os lateral Vini e Esquerda, o zagueiro Galvão, o meia Souza e o atacante Willian são alguns dos atletas emprestados pelo Santa Cruz para equipes na disputa do Campeonato Estadual.

“Nossa intenção foi manter os atletas em atividade. Quando terminar o Estadual, todos serão reintegrados”, afirmou o diretor.Foto Jhon Silva: Gustavo foi emprestado para o Plácido de Castro no Estadual