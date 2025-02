São 7 feridos durante queda de avião em SP; veja reação das pessoas em ônibus

Conforme apurado pela CNN, ao todo, sete pessoas que estavam no solo ficaram feridas.

Segundo a Secretaria da Saúde do estado, uma das vítimas, que está internada no Hospital Geral de Vila Penteado, teve ferimentos leves e está estável.

Até a última atualização desta reportagem, a pasta não forneceu à equipe de reportagem atualizações do estado de saúde das outras pessoas que ficaram feridas devido ao acidente.

A câmera frontal do ônibus, que foi atingido por destroços de avião, registrou o momento em que passageiros saem do veículo. Assista:

Relembre o acidente

O avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, em São Paulo, na manhã de sexta-feira (7). O passageiro e advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e Gustavo Carneiro Medeiros, piloto da aeronave, morreram no acidente.

A aeronave, um bimotor turboélice de pequeno porte, decolou do Aeroporto Campo de Marte pela manhã e a torre de controle perdeu contato com ela pouco depois, às 7h16.

O destino era cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h20 para atender a ocorrência.

O tenente Jefferson de Souza, da Polícia Militar, confirmou que o primeiro ponto de impacto foi registrado no cruzamento da Avenida com a Rua Nicolas Boer, e atingiu um coqueiro. Ele relatou que há “um rastro bem grande de querosene de aviação” no local.

O avião, um Beechcraft King Air F90, de matrícula PS-FEM, era um turboélice executivo com dois motores e capacidade para levar oito pessoas, sendo ao menos um tripulante.

Conforme revelado pela capitão Natália, do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo, em entrevista à CNN, a aeronave não possuía autorização para realizar voos comerciais.

O trânsito também foi afetado pelo acidente, sendo necessário, aos motoristas, fazer outros caminhos por conta dos bloqueios.

O caso está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), instituição vinculada à Força Aérea Brasileira.