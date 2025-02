São Francisco derrota o Plácido de Castro e conquista 1ª vitória no Estadual

O São Francisco derrotou o São Francisco por 3 a 2 neste domingo (16), na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual 2025. Ryan marcou os gols do São Francisco enquanto Juninho e Nando anotaram para o Tigre do Abunã.

Nas últimas posições na tabela, São Francisco e Plácido de Castro realizaram uma partida bem movimentada desde o início. Juninho fez 1 a 0, Plácido de Castro. Ryan marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e o São Francisco foi para o intervalo em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, Ryan ampliou para 3 a 1. O Plácido ainda descontou com Nando, mas não teve forças para empatar.

“Fizemos uma partida segura e conquistamos uma vitória importante. Feliz pelos três gols, mas muito mais pelo triunfo. Nossa equipe vem trabalhando muito e agora é trabalhar forte para a próxima partida”, comentou Ryan.

Segundo o meia Juninho, o Plácido de Castro desconcentrou-se depois do bom início de jogo.

“Não podemos perder a concentração em nenhum momento. Poderíamos ter conquistado um outro resultado e agora é treinar para a próxima partida”, disse Juninho.

Com o triunfo diante do Plácido de Castro, o São Francisco saiu da zona de rebaixamento. O Z2 do Estadual tem Humaitá e Plácido de Castro.