São Paulo goleia o Mirassol e mantém liderança de grupo no Paulistão

O São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no MorumBIS, em jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão. Os gols são-paulinos foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo e André Silva, enquanto Gabriel balançou as redes pelo Mirassol.

O São Paulo começou o jogo indo ao ataque, buscando abrir o placar logo cedo. A estratégia deu resultado, e na marca dos 9 minutos, Oscar levantou a bola na área e ela caiu direto no gol, colocando o São Paulo na frente. O ataque são-paulino continuou fluindo, mas foi parado pelo goleiro adversário.

Aos 24, em um contra-ataque do Mirassol, veio o gol de empate, marcado por Gabriel. A partida então ficou mais equilibrada, com destaque para uma grande defesa de Rafael na marca dos 45. No entanto, antes do apito, Igor Vinícius fez cruzamento certeiro para Calleri, que desviou para o fundo da rede e recolocou o Tricolor em vantagem.

No segundo tempo, o jogo reiniciou mais frio, porém, o São Paulo ainda mostrava superioridade, apostando em ataques pelas pontas que fizeram a defesa adversária trabalhar.

A recompensa veio aos 39, quando Oscar recebeu a bola em profundidade e cruzou rasteiro para Enzo, que chegou com um foguete para marcar o terceiro do Tricolor. A pressão seguiu, e aos 41, Pablo Maia bateu de fora da área e a bola explodiu na trave. Já aos 45, André Silva recebeu na área, limpou o marcador e estufou a rede para fechar a goleada.

Líder do Grupo C, com 13 pontos, o São Paulo volta a campo no sábado (8), às 18h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo Paulistão.