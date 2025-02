São Paulo regride no Paulistão e afasta torcedor com fraco rendimento na reta final

A qualidade das apresentações do São Paulo parece cair com o passar do tempo, num movimento contrário ao que deveria ser o natural. A temporada começou bem, com vitória no clássico contra o Corinthians, liderança no Grupo C, mas o Tricolor chega à rodada final da primeira fase do Paulistão sem a ponta garantida para decidir as quartas de final em casa, ao lado de seu torcedor.