Sarah Poncio faz pedido drástico à Justiça após ser chamada de amante

Ao contrário de alguns anos atrás, o sobrenome Poncio anda distante da grande mídia. E a coluna Fábia Oliveira descobriu que, de outro lado, Sarah Poncio, influencer e parlamentar, ainda causa alvoroço em uma ação polêmica que tramita na Justiça.

O que aconteceu

Em outubro de 2024, Sarah Poncio processou Brenda Monique após ela afirmar que a irmã de Saulo era, na verdade, amante de Jonathan Couto. O influenciador é ex-marido de Sarah e pai de seus filhos.

Em documentos oficiais, o pedido de indenização feito pela ruiva é de R$ 56,4 mil.

Novidades no caso

A coluna descobriu que, desde o primeiro momento, citar Brenda tem sido um desafio. Após a primeira tentativa frustrada, Sarah Poncio pediu que a Justiça desse a influenciadora por citada, ainda que o oficial de Justiça não a tivesse encontrado.

Calma, a coluna explica. Apesar das dificuldades em encontrar Brenda e a consequente falta de citação, a influenciadora usou suas redes sociais para debochar da ação movida por Sarah Poncio, deixando claro estar por dentro do assunto. A fala irônica foi o bastante para a irmã de Saulo Poncio afirmar, perante o juiz, que a moça não só conhece a ação como também desrespeita o Judiciário. Por essa razão, pediu que seu desafeto fosse dado como citado.

O pedido foi negado.

Novo posicionamento e pedido radical

Após ver seu pedido fracassar, em janeiro deste ano Sarah se posicionou mais uma vez após Brenda não ser localizada. À Justiça, a integrante da família Poncio contou que o porteiro do local dado como a casa da moça afirmou que ela deixou o local em julho de 2024.

Sarah disse que a informação é falsa e citou outra ação judicial em que, duas semanas após a fala do porteiro, a influencer indicava aquele mesmo endereço como sendo o seu. Diante das evidências de que Monique pode estar dificultando o serviço e obstaculizando a atuação da justiça, Sarah fez pedidos radicais ao juiz.

A famosa pediu, novamente, que Brenda Monique fosse considerada citada, uma vez restar claro que ela conhece, sim, o teor do processo em que é ré. Sarah pediu que, como alternativa, um oficial de Justiça comparecesse novamente ao endereço de Brenda com um mandado autorizando o arrombamento do local para entrada e apresentação da lista completa de moradores, em busca de provar que Brenda era, sim, moradora no espaço.

Pedido negado

Apesar de Sarah ter apresentado pedidos variados para ver sua demanda caminhar, a juíza do caso não concedeu nenhum deles.

No dia 31 de janeiro outro endereço surgiu no processo como sendo o atual local de morada de Brenda Monique. A partir da nova informação, mais uma tentativa de chegar até a influencer deve ser feita.