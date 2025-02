Sargento PM que agrediu mulher em Sena Madureira sob efeito de álcool está preso

O sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre (PMAC), Sebastião Bregense, acusado de espancar a ex-mulher numa distribuidora de bebidas em Sena Madureira, em 27 de dezembro do ano passado, está finalmente preso. O mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira (31). Não houve resistência.

O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Sena Madureira. O MPAC também solicitou a suspensão da posse da arma de fogo do acusado pelo prazo mínimo de dois anos ou enquanto durar o processo criminal. O Judiciário acatou o pedido.

Bregense está denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. O inquérito policial informa que o denunciado, sob efeito de álcool, agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos. Testemunhas também relataram que o acusado portava uma arma de fogo durante a agressão, chegando a apontá-la para a vítima.

O acusado possui histórico de agressões contra a mulher, conforme registrado em Termo Circunstanciado de Ocorrência referente a outro episódio de violência doméstica, ocorrido no mesmo local em outubro do ano passado.