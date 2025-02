A segunda gestão do governo de Tião Bocalom à frente da prefeitura de Rio Branco iniciada em 2025 contou com mudanças em algumas das pastas, uma das mais notáveis delas é Rennan Biths, que assumiu a secretaria de Saúde. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o secretário falou, principalmente, sobre os seus planos para sua gestão como líder da saúde municipal, envolvendo temas como educação, ciência, focos de atuação e até mesmo sobre sua chegada até o cargo atual.

O primeiro ponto destacado pelo secretário foram os focos que existirão em sua gestão, sendo eles em especial os apoios psicossociais à população. “O nosso primeiro grande desafio é a gente conseguir estruturar a nossa a nossa rede de atendimento, que é a porta de entrada para todas as pessoas”, explicou ele, afirmando que após esta primeira etapa, poderão encaminhar a população para os profissionais especializados.

“Temos dois pontos na nossa gestão que a gente quer dar um olhar com muito carinho, que são os pacientes neurodivergentes e a saúde mental. Nós entendemos que tem necessidade de ampliar e qualificar o atendimento. Nessas duas frentes de trabalho nós vamos trabalhar para deixar como um legado na secretaria de Saúde”, enfatizou.

Biths ainda fala que iniciativas como o Centro de Atendimento ao Autista (CAA), conhecido como Mundo Azul, mas que o espaço é focado em apenas uma das neurodivergências e que é importante expandir ideias como o CAA para atingir outros públicos

“Hoje nós temos aqui em Rio Branco o Centro de Atenção ao Autismo para tratar especificamente do autismo. Mas temos outros tipos de diagnósticos É o TDAH, que é algo também muito presente e que a gente precisa estruturar essa rede para para atender todas essas questões”, ressaltou ele.

“A saúde mental é um tema que nós entendemos a necessidade de ampliar e qualificar o atendimento durante a nossa estadia aqui na na Secretaria de Saúde, nós vamos trabalhar para a ampliação e a qualificação deste serviço”, completou.

Para a execução deste ampliamento e melhor qualificação nos serviços, novas contratações serão necessárias para encorpar o grupo de funcionários da saúde municipal, e para isso novos chamamentos serão realizados no último concurso realizado pela prefeitura de Rio Branco destinada à área.

“Neste momento estamos dimensionando as necessidades, mas queremos convocar médicos, enfermeiros, técnicos, enfermeiras, técnico, laboratório, psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, assistente social, educador físico, entre outros. É um conjunto muito amplo de profissionais que irão ingressar”, revelou o gestor.

Além disso, Biths revela que a próxima convocação já deve estar perto e que novos chamamentos devem acontecer ainda nas próximas semanas. “Vamos chamar essa próxima convocação sim, devemos consolidar ela já agora na primeira quinzena de fevereiro”, explicou ele acerca do levantamento.

Junto dos novos profissionais ingressando no serviço público da capital acreana, o secretário afirma que, para além dos novos profissionais, um passo importante para a saúde municipal é a aproximação da pasta com as instituições de ensino superior, para transformar Rio Branco em um objeto de estudo por parte da academia, o que, a longo prazo, promete melhorar os serviços apresentados na cidade, através das pesquisas desenvolvidas localmente.

“As instituições de ensino superior têm um papel fundamental porque elas lidam com a formação de profissionais que no futuro atuarão nessa área. Imagina quantos alunos produzem trabalhos de conclusão do curso na área das ciências da saúde na universidade? Então, se a gente criar um movimento para ter essas instituições perto, a gente pode, de alguma forma, direcionar a produção desse conhecimento e a formação desse profissional para questões locais”, explicou o gestor.

“Se esse profissional olha né, entende que a rede do nosso município é parceira dele e ele pode direcionar a produção desse conhecimento para uma área que seja de interesse, ou seja um problema, um desafio da população e produzir pesquisas sobre isso, é muito benéfico para nossa cidade, é mais uma forma de atingir o nosso objetivo que é que é promover a saúde”, encerrou Biths.