Se a Justiça deixar, Bolsonaro perderá de novo em 2026, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (5), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá perder novamente a eleição presidencial se a Justiça autorizar que ele seja seu adversário no pleito de 2026. A fala foi em entrevista para rádios de Minas Gerais.

“Então, primeiro aguardem o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação ou não, vocês vão ter o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para eles vai haver. E se a Justiça entender que ele pode concorrer as eleições, ele pode concorrer. Se for comigo, vai perder outra vez”, disse o petista.

Lula criticou o PL (Projeto de Lei) da anistia e disse que pessoas que pedem perdão pelos atos extremistas do 8 de Janeiro antes da condenação “não acreditam que são inocentes”. Afirmou ainda que a Justiça está garantindo “um processo altamente democrático” e pediu cautela para aguardar as decisões.

“O que estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que eles fizeram”, disse Lula.

O petista voltou a criticar Bolsonaro ao citar a “podridão de comportamento” do ex-presidente ao deixar o Brasil no final de 2022 e se recusar a entregar a faixa presidencial. Declarou não haver “possibilidade de a mentira ganhar uma eleição” no país.

“Por isso que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não”, declarou.