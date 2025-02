“Se produto está caro, não compra”, diz Lula sobre alta dos alimentos

Em meio à alta de preços dos alimentos, o presidente Lula sugeriu, em entrevista nesta quinta-feira (6/2), que os brasileiros parem de comprar produtos caros.

Em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, o petista afirmou que, se os brasileiros deixarem de adquirir os alimentos caros, os supermercados vão diminuir os preços.

Na entrevista, Lula também sugeriu que os consumidores brasileiros substituam itens mais caros por produtos similares, com preços mais acessíveis.

“Tenho dito que uma das pessoas mais importantes para a gente controlar os preços é o próprio povo. Se você vai num mercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, senão vai estragar. Isso é da sabedoria do ser humano. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro”, afirmou o petista.

Rui Costa sugere “mudar a fruta”

Como o Metrópoles noticiou, em janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que o consumidor “mude a fruta” para lidar, por exemplo, com a inflação da laranja.

Ao falar com jornalistas após reunião com Lula, Rui citou o exemplo da laranja para falar sobre alimentos que estão caros tanto no mercado externo, quanto no interno. E ofereceu uma “solução”: