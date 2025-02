“Se pudesse voltar no tempo, nunca teria tocado em um vape”, alerta jovem que tossiu sangue

Apesar do diagnóstico alarmante, Jayden admitiu que, meses depois, durante seu aniversário em janeiro de 2025, voltou a usar um cigarro eletrônico, acreditando que “o dano já estava feito”. No entanto, o adolescente voltou a tossir sangue e agora aguarda uma tomografia para avaliar a extensão do problema. “Eu pensei que algumas tragadas não me afetariam, mas estava totalmente errado”, admite Jayden. “A dor no meu pulmão esquerdo é constante, às vezes aguda. Se pudesse voltar no tempo, nunca teria tocado em um vape.”