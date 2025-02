Sebrae realiza palestra sobre oportunidades de vendas durante o Carnaval

O Carnaval está chegando e essa pode ser a oportunidade ideal para impulsionar suas vendas e destacar seu negócio. Pensando nisso, o Sebrae no Acre promove a palestra “VENDAS 5.0 – Esquenta para o Carnaval”, um evento voltado para empreendedores que desejam potencializar seus resultados e se preparar para vender mais neste período de grande movimentação econômica.

Segundo a analista do Sebrae no Acre, Ilmara Braga Santos, a palestra mostrará estratégias para aumentar as vendas, melhorar a comunicação e fortalecer a marca no mercado. “O Carnaval é uma época propícia para os micro e pequenos negócios aumentarem suas vendas e atingirem novos públicos, especialmente, aqueles voltados para o setor de vestuário, alimentação e eventos”, destacou.