A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), realizou um chamamento para a entrega de documentos por parte de professores selecionados através de processo seletivo simplificado, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (10).

As convocações abrangem diversos municípios do estado em diversas modalidades, como a educação de jovens e adultos, educação no sistema prisional, urbana, rural e também mediadores para crianças com necessidades especiais.

Os municípios beneficiados pela nova convocação de professores são os seguintes: Tarauacá, Rio Branco, Feijó, Acrelândia, Sena Madureira, Mâncio Lima, Porto Acre, Brasileia.

Confira no documento abaixo a lista de convocados, documentos necessários a serem apresentados e os locais para apresentação: