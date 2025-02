Secretário da Sefaz Acre é eleito para diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda

Durante a 40ª Reunião Extraordinária do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), realizada na sexta-feira (7), o secretário da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas, foi eleito para integrar o Conselho Fiscal do órgão no biênio 2025/2027. Ele obteve a maioria dos votos para compor a nova gestão.

Freitas agradeceu pela confiança depositada pelos colegas secretários e destacou a importância do fortalecimento dos estados no cenário da reforma tributária.

“Temos um grande desafio pela frente nos próximos dois anos. Acredito que, com estados fortalecidos e representados, poderemos avançar significativamente na gestão fiscal e no desenvolvimento econômico do país”, afirmou.

Natural de Cruzeiro do Sul, Amarísio Freitas é contador, especialista em Gestão Empresarial, Auditoria e Perícia Contábil, além de possuir MBA em Gestão Pública com ênfase em controle externo. Já atuou como auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), analista no Sebrae, professor universitário e secretário adjunto do Tesouro Estadual. Desde 2021, ocupa o cargo de secretário de Estado da Fazenda do Acre.

Com sede em Brasília, o Comsefaz tem a função de promover a articulação entre os secretários estaduais de Fazenda e o governo federal, além dos poderes Legislativo e Judiciário. O objetivo principal é garantir maior participação dos estados em decisões fiscais, tributárias e financeiras que impactam suas economias.

Em julho deste ano o Acre será anfitrião da 49ª Reunião Ordinária do Comsefaz e da 197ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Os eventos ocorrerão entre os dias 2 e 4 de julho, em Rio Branco.