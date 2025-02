Segredo revelado: Russa do Acre era atleta da seleção nacional e choca seguidores; confira

A influencer conhecida como “A Russa do Acre”, movimentou as redes depois de compartilhar um post no Instagram que já tá rodando o Acre e além.

No carrossel publicado em seu perfil, ela aparece em fotos antigas mostrando seu tempo como atleta na Rússia, antes de se mudar pra cá – uma história que pegou muitos seguidores brasileiros de surpresa e tá rendendo mais de 14 mil likes.

Com aquele sotaque marcante e o jeitão que conquistou o povo acreano, ela legendou as imagens com um “É do quando fui do seleção nacional Rússia de box””, deixando os seguidores curiosos pra saber mais sobre essa virada de vida.

No post disponível no seu perfil, as fotos mostram ela em uniformes esportivos, com treinos intensos, provando que o passado de atleta não é só papo antes de trocar o frio por um calor acreano e solta “Porradona ainda sei fazer🥊”.

VEJA AS FOTOS: