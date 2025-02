“Seguirei focado em melhorar a vida dos acreanos”, diz Alan Rick na primeira sessão do Senado

O Senado Federal retoma os trabalhos após o recesso parlamentar neste sábado (1), e o senador Alan Rick (União Brasil-AC) já declarou que fará mais um ano de trabalho focado no desenvolvimento do Acre, dando continuidade às ações do mandato.

“Eu tenho lutado, por exemplo, por um grande projeto de saneamento para atender todo o nosso estado, pela nossa infraestrutura, estive ontem no DNIT tratando da ponte do Caeté, junto com os nossos colegas parlamentares, falamos também da BR-364 e sobre a necessidade de tirar os nossos municípios do interior do isolamento. Seguirei assim, focado em melhorar a vida do acreanos, seja através dessa articulação com os ministérios e instituições, das emendas ou do trabalho legislativo”, disse.

O senador citou como exemplo dos projetos legislativos que devem receber atenção logo no início dos trabalhos na casa, o PL 397/2024 que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos rurais em municípios que estejam em situação de emergência ou calamidade. A proposta relatada por Alan Rick já foi aprovada na Câmara e no Senado, mas foi vetada pelo presidente.

“O Brasil sofreu vários desastres climáticos. O nosso Acre sofreu, Rondônia, Roraima…o Rio Grande do Sul foi devastado pela maior enchente da sua história e nós aprovamos o PL 397/2024. O governo vetou a matéria, depois de aprovada por votação expressiva na Câmara e no Senado onde fizemos uma articulação forte. Vamos trabalhar para derrubar esse veto, para garantir que esses produtores rurais tenham mais tempo para pagar o seu financiamento e, mais, que os bancos de fomento colaborarem em novas linhas de crédito com mais prazo de carência e juros especiais para aqueles que perderam tudo”, completou Alan.

Alan Rick também reforçou o compromisso com a defesa de pautas que já são marca de sua atuação, como a defesa dos médicos brasileiros formados no exterior, do Revalida justo, contra o Aborto e contra a legalização das drogas. Falou ainda que seguirá se posicionando por mais respeito ao Senado Federal e pelo fim do ativismo judicial.