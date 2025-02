Selton Mello aparece tocando com Jack Black e Paul Rudd em vídeo; veja

Após ser confirmado no elenco de Anaconda, Selton Mello apareceu em um vídeo de divulgação do filme formando uma “banda” com ninguém menos que Jack Black e Paul Rudd.

Nos bastidores do filme, que estreia no fim deste ano no Brasil, o ator de Ainda Estou Aqui aparece tocando violão, enquanto Jack Black canta uma canção que fala sobre o elenco da produção.

O longa, que tem direção de Tom Gormican, está sendo filmado na Austrália e também tem Thandiwe Newton, Ione Sky e Steve Zahn no elenco.

A nova história acompanha um grupo de amigos enfrentando crises de meia-idade que estão refazendo seu filme favorito da juventude. Eles vão para a floresta tropical, apenas para se encontrarem em uma luta por suas vidas contra desastres naturais, cobras gigantes e criminosos violentos.

Veja o vídeo: