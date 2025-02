Os serviços de emergência no Acre estão temporariamente indisponíveis. Os números 190 (Polícia Militar), 192 (SAMU) e 193 (Corpo de Bombeiros) encontram-se fora do ar, comprometendo o atendimento direto à população.

Diante da situação, o governo do Estado orienta que, em casos de urgência, os cidadãos utilizem o aplicativo Telegram como canal alternativo para contato com as forças de segurança e socorro. A medida visa minimizar os impactos da falha e garantir que chamados emergenciais sejam atendidos.

Além do Telegram, autoridades recomendam que a população fique atenta a eventuais números de telefone temporários divulgados para cada serviço. O governo segue monitorando a situação para restabelecer os canais tradicionais.