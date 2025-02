Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr empata pela Liga dos Campeões da Ásia

Sem Cristiano Ronaldo em campo, o Al-Nassr empatou com o Persepolis em 0 a 0, nesta segunda-feira (17), no estádio Azadi Sports Complex, localizado no Irã, pela oitava rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

O time do craque português entrou em campo já classificado para as oitavas do campeonato. Por isso, o técnico Stefano Pioli poupou alguns jogadores.

Com o empate, o Al-Nassr finalizou a primeira fase do torneio em terceiro lugar do Grupo Oeste, com 17 pontos conquistados.

Já o Persepolis está em 9° lugar, com sete pontos. A equipe precisava da vitória para conquistar a classificação.

Agora, o time saudita precisa aguardar o fim da rodada para conhecer seu adversário. A equipe vai enfrentar o 6° colocado do Grupo Oeste.