“Será lembrado por seu carisma e irreverência”, diz presidente da Aleac sobre Douglas Richer

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, se solidarizou com os familiares e amigos do jornalista, Douglas Richer, após sua morte repentina neste domingo (2).

Em nota, o deputado destaca toda a sua admiração pelo colunista social e afirma que a homenagem parte não só dele, mas de todos os outros parlamentares.

“Douglas será lembrado por todos o por seu carisma e irreverência, únicos e com os quais sempre tratou a todos”, afirma Nicolau.

O corpo de Richer deve chegar ao Acre nesta segunda-feira (3), em horário ainda não definido, e será velado em Rio Branco, na Funerária São Francisco, e em Sena Madureira, na Câmara Municipal. Seu sepultamento será em Sena, no cemitério São João Batista.

Veja a nota:

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, bem como todos os demais parlamentares, vêm a público manifestar condolências aos familiares e amigos do jornalista e colunista social Douglas Richer, que faleceu neste domingo, 2, em São Paulo.

Douglas estava internado desde o dia 6 de janeiro, no Hospital de Base de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, fazendo tratamento para fibrose pulmonar idiopática, tendo apenas 20% do pulmão funcionando. Ele necessitava de um transplante para vencer a doença.

Neste momento de dor, desejamos que os familiares e amigos possam encontrar o refrigério necessário para superar tamanha perda. Que Deus esteja com todos!

Nicolau Júnior

Presidente da Mesa Diretora