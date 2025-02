Serena Williams viraliza com dança no show do Super Bowl; entenda participação

Enquanto os Eagles desmantelavam os Chiefs para vencer o Super Bowl, o show do intervalo também teve ares de ponto final. A performance de Kendrick Lamar encerrou definitivamente a treta do rapper com Drake, com direito a participação especial: Serena Williams.

A tenista viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando durante a execução de “Not Like Us”, a música de ataque a Drake que rendeu a Kendrick cinco Grammys e foi um dos maiores sucessos nos Estados Unidos em 2024.