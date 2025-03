Serviço da Prefeitura da capital vai levar motoristas foliões para casa

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), lançou o Disque Vida, um serviço gratuito de apoio aos foliões que consumirem álcool durante o Carnaval. O objetivo é garantir a segurança dos condutores e da população, evitando acidentes e preservando vidas.

O Disque Vida funcionará através do telefone whatsapp (69) 98471-1870, permitindo que foliões acionem a Semtran para garantir um retorno seguro para casa.

O serviço será prestado por servidores que acompanharão os desfiles de blocos, a partir das demandas recebidas via telefone.

O atendimento ocorrerá da seguinte forma: a base operacional receberá as mensagens telefônicas de acionamento para coletar as informações para identificação do folião e do veículo, a equipe de campo com os integrantes do Disque Vida recepcionará esse folião no bloco e procederá com o acompanhamento.

“Se bebeu, não dirija. Neste carnaval, lançamos o Disque Vida, um programa exclusivo da Prefeitura de Porto Velho para levar o folião e seu automóvel em segurança para casa, protegendo a si e a todas as pessoas da nossa cidade”, informou o prefeito Léo Moraes ao lançar o serviço.

Para garantir a segurança de todos, o deslocamento do folião ocorrerá com um motorista da Semtran, dois servidores acompanhando e um terceiro conduzindo o veículo do folião em segurança até o destino.

“Sempre tem aqueles casos em que o folião sai de casa de carro sem a intenção de beber e, na empolgação do momento de diversão, resolve beber”, justificou o secretário Iremar Torres de Lima.

O serviço é exclusivo para condutores participantes do Carnaval e funcionará a partir de quinta-feira (27) até terça-feira (4) de Carnaval, seguindo os horários definidos pela programação oficial dos desfiles de blocos.