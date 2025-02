Servidora do hospital onde Douglas Richer estava internado faz homenagem ao colunista: ‘Exemplo de fé’

Uma das servidoras do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, usou as redes sociais para prestar homenagem ao colunista social Douglas Richer, de 37 anos, que estava internado na unidade desde o dia 5 de janeiro e morreu neste domingo (2), vítima de complicações da fibrose pulmonar.

Mônica Soares trabalha na recepção do hospital e acompanhou a luta do acreano durante a internação até os últimos minutos de vida.

“E lá se foram quase um mês no qual fomos apresentados: você, em um leito de hospital, e eu, aqui, pronta para servir. Você foi um exemplo de garra e de fé, lutou bravamente contra essa doença, que fez você vir do Acre até aqui em busca de um transplante pulmonar”, escreveu Mônica.

“Foram dias bons e, ao mesmo tempo, dias bem ruins, mas só posso agradecer a Deus, porque não teve um dia em que eu estivesse de plantão que não fosse orar e clamar junto com você”, continuou.

Mônica disse que está com o coração triste após a partida de Douglas.

“Hoje, meu coração está triste, mas, ao mesmo tempo, tranquilo, porque sei que Deus é misericordioso. Se hoje você partiu desta terra, que possamos crer que foi para a Glória do nosso Senhor. Que eu possa continuar cuidando, orando, tendo empatia e intercedendo sempre por aqueles que precisam, e que tudo o que eu vier a fazer possa ser para glorificar sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo 🙌😔🙏!!”, finalizou.

Ao ContilNet, a tia de Douglas, Evilaidy D’Ávila, que o acompanhava em São Paulo, disse que o colunista era bem tratado pela equipe médica e técnica.

“A partida do Douglas é algo tão difícil, mas o que nos conforta é saber que ele foi muito bem cuidado por essa equipe incrível. Ele tinha o carinho dos médicos, do fisioterapeuta, das pessoas da recepção. Alguns deles, quando iniciavam o plantão, já corriam para o quarto para saber como ele estava. Recebeu todo o carinho que merecia, e isso é muito importante”, afirmou Evilaidy.

