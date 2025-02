Sessão na Câmara é suspensa após impasse na distribuição de comissões; votação é adiada

A Câmara Municipal de Rio Branco suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira (4) e retomará os trabalhos na quarta-feira (5). A suspensão se deu em razão da falta de consenso da Casa na composição das comissões parlamentares.

A questão em debate é a formação de dois blocos parlamentares: um composto por PT e MDB e outro por PL e União Brasil. Segundo o presidente da Mesa Diretora, Joabe Lira, a distribuição das comissões deve seguir o critério da proporcionalidade, e a assessoria jurídica da Câmara está encarregada de emitir um parecer que esclareça como cada bloco será representado na composição das comissões.

Dessa forma, a votação para a definição das comissões deve ocorrer na quarta-feira. Um representante da prefeitura participou das discussões no plenário para tentar avançar no debate. Com a falta de consenso, a suspensão da sessão se tornou inevitável.

Os trabalhos legislativos de 2025 tiveram início nesta terça, com a primeira sessão ordinária do ano na Câmara. Nessa nova legislatura, o número de cadeiras aumentou de 17 para 21.