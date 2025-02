Shein tem queda de quase 40% no lucro em 2024, diz jornal

O lucro da varejista online chinesa Shein caiu em mais de um terço no ano passado, o que elevou os desafios antes de uma listagem planejada na Bolsa de Valores de Londres, informou o Financial Times neste domingo (23).

O lucro líquido caiu quase 40% para US$ 1 bilhão em 2024, segundo o relatório, citando duas pessoas com conhecimento do assunto. As vendas da Shein para o ano inteiro aumentaram 19%, para US$ 38 bilhões, acrescentando que os números eram de projeções internas antes das contas finalizadas.

A empresa não publicou o guidance, ou a projeção de lucro, mas os números de 2024 foram muito menores do que os US$ 4,8 bilhões em lucro líquido e US$ 45 bilhões em vendas que havia projetado para 2024, acrescentou o relatório, citando uma apresentação vista pelo jornal.

A Shein não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

A Reuters informou que a varejista estava pronta para cortar em quase um quarto o seu valuation na oferta pública inicial (IPO) planejada em Londres, para cerca de US$ 50 bilhões.

A Bloomberg também informou na semana passada que a Shein estava sob pressão para reduzir o valuation para US$ 30 bilhõe

(Com informações da Reuters)