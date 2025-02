Show de Lady Gaga no Rio será exibido na TV; saiba onde assistir

O show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, marcado para o dia 3 de maio, será transmitido na TV Globo, Globoplay e Multishow.

A cantora, compositora e atriz norte-americana, considerada um dos ícones pop da nova geração, fará um super show na praia de Copacabana, assim como Madonna realizou no ano passado.

A transmissão tem direção de gênero de Joana Thimoteo, responsável por todos os grandes eventos e musicais da Globo – entre eles os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, e os festivais de música como Lollapalooza e The Town, entre outros.

Serão centenas de profissionais, incluindo equipes de logística, figurino, caracterização e outras áreas envolvidas em uma megaestrutura local, – além da equipe que fica na emissora.

Show gerava especulações desde 2024

Em dezembro do ano passado, o subsecretário de Eventos do estado Rio de Janeiro, Rodrigo Castro, antecipou a confirmação da apresentação da cantora americana ao citar os principais destaques do calendário fluminense em 2025.

“Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval (…), depois disso vem Lady Gaga”, disse.

Desde o mês de novembro, já circulava um rumor de que Gaga faria um megashow gratuito na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, em maio de 2025 — nos moldes do show realizado por Madonna em maio de 2024.

O boato da vinda da artista ao Brasil começou no X, antigo Twitter, após o prefeito Eduardo Paes (PSD) fazer suspense sobre o assunto.

Depois disso, o jornal O Globo informou que o mesmo formato de contrato assinado por Madonna teria sido fechado pela Prefeitura do Rio de Janeiro com Lady Gaga.

A artista também foi citada pelo prefeito em uma publicação na qual ele pediu opiniões do público. Apesar dos indícios, o prefeito afirmou que o anúncio oficial só seria feito em 2025.

O último — e único — show de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Cinco anos depois, em 2017, ela cancelou de última hora a participação dela no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.