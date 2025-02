Shrek 5 ganha teaser e confirma Zendaya no elenco; veja

O elenco de Shrek 5 enfim foi anunciado! Além dos retornos de Eddie Murphy, Mike Myers e Cameron Diaz, o filme terá a chegada de Zendaya. Confira acima o teaser que traz o anúncio.

Shrek 5 será dirigido pelos veteranos da franquia Walt Dohrn (que trabalhou no segundo e terceiro filmes como roteirista e artista; como chefe de história no quarto filme; e dublou Rumpelstilskin em Shrek para Sempre) e Conrad Vernon, que dirigiu Shrek 2 e Madagascar 2 e é a voz do Biscoito.

Enquanto isso, Minions 3, segue o sucesso de Meu Malvado Favorito 4, que faturou US$ 230 milhões no final de semana de estreia ao redor do mundo. No total, a franquia conquistou cerca de US$ 5 bilhões em bilheteria ao redor do mundo. Na nossa crítica sobre Meu Malvado Favorito 4, Juliana Melguiso falou sobre a falta de fôlego da franquia: “No meio de erros e acertos, talvez o principal problema (além da falta de fôlego para sustentar mais um filme) seja o excesso de ideias. É essencial que a franquia Meu Malvado Favorito se reinvente, seja na forma como aborda seus personagens e dá espaço para os mesmos, ou na criatividade ao trazer novas situações para a trama.”

Os três primeiros filmes da franquia estão disponíveis na Netflix e no Prime Video. Já Shrek Para Sempre, quarto capitulo da saga, está disponível apenas no Globoplay.

Shrek 5 chega aos cinemas em 2026, em data ainda não revelada.