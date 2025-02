Sicredi Biomas lança campanha Capital Premiado 2025: Grandes premiações e possibilidades de investimentos

A Sicredi Biomas anunciou durante o mês de janeiro as novas premiações da campanha Capital Premiado para 2025, oferecendo aos seus associados(as) a oportunidade de investir no futuro e concorrer a prêmios exclusivos. A cada R$ 50,00 integralizado no Capital Social, os participantes recebem um número da sorte e poderão concorrer a mais de um carro zero KM.

O destaque esse ano é para os grandes prêmios que incluem um automóvel Ram Rampage 2.0L 2025, dois automóveis Fiat Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT 2025, quatro motocicletas Shineray SE1 Electric 2025 e doze iPhones 15 (128GB). Para participar, os associados(as) podem realizar integralizações únicas ou programadas e é importante que as integralizações sejam feitas até nove dias antes do sorteio correspondente.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, destaca a satisfação em realizar essa campanha que possibilita prosperidade aos associados(as) da Cooperativa: ” O Capital Premiado é uma excelente oportunidade para quem deseja investir no seu patrimônio e concorrer a prêmios valiosos. Em edições anteriores, muitos associados(as) já foram contemplados por prêmios que transformaram suas vidas e contribuíram para novas oportunidades em seus futuros, relata Eduardo.

O investimento no Capital Social permite a participação nos sorteios e contribui para o fortalecimento da cooperativa. Com mais recursos, a instituição pode expandir seus produtos e serviços financeiros, beneficiando ainda mais as comunidades que atua através de seus programas sociais e no final contribuir com os cooperados durante a distribuição de resultados.

Os associados(as) podem obter mais informações e consultar o regulamento nas agências Sicredi Biomas ou por meio dos canais digitais da cooperativa.

Datas dos sorteios:

12/03 – 01 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

12/04 – 04 iPhones 15

14/05 – 01 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

11/06 – 04 iPhones 15

12/07 – 01 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

13/08 – 04 iPhones 15

24/09:

01 motocicleta Shineray SE1 Electric 2025

02 automóveis Fiat Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT 2025 (um para cada conjunto de regionais)

01 automóvel Ram Rampage 2.0L 2025

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 254 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,360 milhão de associados.

