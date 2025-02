Sindicato faz novas denúncias contra a Globo após caso Rafa Vitti

O presidente do sindicato também criticou a priorização de números sobre qualificação por parte das emissoras, especialmente a Globo. Segundo ele, a lógica da audiência tem aberto espaço para pessoas sem preparo técnico.

“‘Nossa, olha só, fulana tem… Rafa Kaliman tem milhões de seguidores’. Olha que bicho deu. Notório ver o fracasso disso sem estudo. Então, a pessoa pode ser muito gente boa, muito bacana, mas não entende da interpretação, não entende da tônica de um texto, não sabe se posicionar perante a uma câmera ou perante a um palco. Então, hoje em dia, é só ter seguidores que vai virar Fernanda Montenegro, vai virar Carlos Vereza? Não, né?”, criticou.

Embora Vitti tenha regularizado sua situação, Gross apontou que a responsabilidade maior recai sobre as próprias emissoras, que contratam sem exigir o registro profissional.

“Eu entendo que as emissoras colocam ele no largo dos leões e não está nem aí, porque ela está preocupada com o número, com ibope, com dinheiro, com salário. Então, ela pega as pessoas que têm seguidores e coloca ali, sem eira nem beira. E a gente que descobriu, o Sated que descobriu que ele não tinha registro. Coitado, Rafael Vitti é um bom menino. Esteve no sindicato, humildemente, conversou…”, pontuou Gross.

“Eu fiz uma novela com o pai dele, e ele chegou de boa lá, mostrando que ele fazia o trabalho e que foi a própria TV Globo que chamou ele para fazer e não sabia como é que era. Então dei uma oportunidade. Mas a TV Globo é que é culpada de contratar sem registro profissional. Por quê? Porque ela não valoriza isso. Ela valoriza o número”, declarou.

O presidente do Sated-RJ também questionou a forma como as emissoras tratam seus veteranos: “Quando ela quer mandar alguém embora também, ela não valoriza o idoso que se dedicou anos e anos e que trouxe para ela milhões de reais. Ela manda embora então da mesma maneira na escala que dentro da cabeça dela”, disse.

“E é um nicho de pessoas ali dentro. E tenho certeza que a família Marinho não sabe disso. Tenho certeza até que o senhor Amauri Soares não sabe disso, mas tem um grupo lá que pensa que manda, que acho que é Deus mesmo, né?”, disparou.

Gross ainda revelou que o sindicato já flagrou tentativas de produtoras de burlar as exigências legais e garantiu que a fiscalização continuará rigorosa. “A gente está sempre de olho aberto. Então, a gente mostra a transparência que eles não têm quando escalam sem registro e a gente descobre. Isso que é chato”, finalizou.

A polêmica reacende a discussão sobre a valorização da qualificação no meio artístico e o papel das emissoras na formação do elenco, trazendo à tona o embate entre engajamento digital e competência técnica no mercado audiovisual.