Six Invitational 2025: FaZe é campeã mundial de Rainbow Six

O Brasil está, mais uma vez, no topo do mundo do cenário competitivo de Rainbow Six: Siege. Depois do vice em 2024, a FaZe Clan derrotou a francesa BDS por 3 a 1 na grande final, neste domingo (16), e conquistou o Six Invitational 2025, em Boston, nos Estados Unidos, dando o terceiro título mundial da modalidade ao Brasil.