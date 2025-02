“Nasceu. É um menino!”. Com esta frase, Alice Maria da Silveira, sogra de Gisele Bündchen, celebrou, no meio da tarde desta quarta-feira (5/2), o nascimento do neto. O menino é fruto do relacionamento de seu filho, o instrutor de jíu-jítsu Joaquim Valente, com a modelo.

A vovó ainda não viu uma foto do netinho, o que deve acontecer à noite, quando ela e Joaquim vão se falar. O bebê é o primeiro filho do instrutor e o quinto neto de Alicinha. Leia o texto completo no NEW MAG.