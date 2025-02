Somando mais de R$ 87 milhões, primeiro repasse do FPM para prefeituras do Acre será nesta segunda

As prefeituras dos 22 municípios acreanos recebem nesta segunda-feira (10) da União, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no valor de quase R$ 88 milhões.

No país inteiro, o montante chega a mais de R$ 13 bilhões, e representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de R$ 12.527.644.908,46.

O maior valor da parcela do FPM no Acre vai para a prefeitura de Rio Branco, que recebeu somente na terceira parcela de 2024, em dezembro, quase R$ 18 milhões.

O Fundo de Participação dos Municípios trata-se de uma transferência de recursos da União para os municípios, prevista na Constituição Federal.