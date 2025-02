South of Midnight é um ode à cultura negra no Sul dos EUA; veja impressões

Zaire Lanier, que já trabalhou em estúdios como Naughty Dog, de The Last of Us, e Unknown Games, onde desenvolveu Subnautica: Abaixo de Zero, conta que essas viagens foram uma forma de conhecer melhor a região, mas a equipe contou com muitas referências do Extremo Sul. “David Sears (diretor criativo) é do Sul, e tivemos também outras pessoas no estúdio com essas raízes. Alguns dos atores de voz e o próprio diretor de voz também são do Sul”, disse a dev ao TechTudo. Ela afirma que só participou de uma viagem com a equipe, para Nova Orleans, onde conseguiu se ambientar, conversar com locais e visitar museus para ajudar no desenvolvimento de South of Midnight.