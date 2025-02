SP: oito homens são detidos após picharem prédio e não conseguirem descer

Oito homens foram detidos na tarde deste domingo (9) no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, após picharem a fachada do Edifício Brasilar, local histórico da capital.

De acordo com a Polícia Militar, acionada por um denunciante, os homens subiram nas janelas do prédio por volta das 5h da manhã, e não conseguiram descer por conta da altura.

A ação chamou a atenção das pessoas que passavam pelo Vale do Anhangabaú, espaço que tradicionalmente recebe eventos esportivos aos finais de semana. Uma das pessoas gravou um vídeo que mostra os homens pendurados nas janelas.

Ao chegar no local, os policiais flagraram a tentativa dos pichadores de descerem o prédio e pediram apoio. Em uma ação perigosa de retirada dos indivíduos das janelas, o trabalho foi concluído apenas após às 13h, oito horas depois do início da ocorrência.

Segundo a PM, os oito envolvidos e duas testemunhas foram encaminhados ao 2º Distrito Policial do Bom Retiro, onde a ocorrência será registrada.

A SSP ainda não informou se os homens permanecerão presos ou se serão liberados após o registro policial.