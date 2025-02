Star Wars: Episode 1: Jedi Power Battles – Review

Existe uma magia inexplicável em experimentar jogos antigos de Star Wars – até mesmo os que não são considerados bons. Muito antes de virar uma propriedade de Mickey e amigos, o universo de George Lucas contava com incontáveis jogos para todas as plataformas. Alguns conseguiram o feito de se tornar clássicos cult, enquanto outros simplesmente caírem no esquecimento.

Star Wars: Episode 1: Jedi Power Battles é um dos que foram esquecidos – e com razão! Talvez muitos de nós tenham memórias afetivas sobre esse título, mas revisitar sua versão original hoje apenas vai provar o quanto ele era ruim. Por isso, é difícil não se surpreender com o fato de que o jogo está recebendo uma segunda chance com um remaster melhor do que qualquer coisa que poderíamos esperar.

Revisitando a ameaça

Star Wars: Episode 1: Jedi Power Battles foi lançado originalmente em 2000 para PS1, Dreamcast e GBA. Trata-se de um beat ‘em up baseado no primeiro filme da cronologia principal (Episódio 1: A Ameaça Fantasma) – que em sua época, foi extremamente hypado por marcar o retorno de uma franquia tão amada e igualmente odiado por ser chato.

O jogo não construiu uma reputação tão melhor que a do filme. Os gráficos eram feios (até mesmo para a época), a jogabilidade era bem truncada e, no geral, não era algo que fosse satisfazer os fãs mais fieis por muito tempo. Contudo, todos sabemos que nosso senso crítico é nulo durante a infância, então qualquer jogo pode se tornar a coisa mais legal do mundo nessa fase da vida.

Acho que é aí que está o valor de Jedi Power Battles: na nostalgia. Se você, no auge dos seus oito ou nove anos de idade, já achava esse jogo o máximo, então agora finalmente poderá experimentá-lo de uma forma MUITO melhor! É claro que a situação não vai estar tão melhor que antigamente, pois continua sendo o mesmo jogo – mas ao menos ele recebeu algumas melhorias notáveis.

O que tem de novo?

A primeira mudança óbvia está no visual, que está bem melhor que o do jogo original. Aqui não foram aplicadas somente texturas em HD, mas todos os modelos dos personagens foram consideravelmente aprimorados. Ainda está com aquele climinha de jogo antigo, mas levemente mais charmoso.

Uma novidade legal é que todos os personagens disponíveis no clássico já estão acessíveis desde o início. Antigamente, era necessário jogar um bocado para jogar com Darth Maul, Rainha Amidala e mais alguns nomes aleatórios – mas aqui você já pode escolhê-los desde o início. Não menos importante, a Aspyr adicionou alguns personagens jogáveis inéditos, incluindo ninguém menos que Jar Jar Binks (para a alegria de quem?).

Assim como nos outros remasters da Aspyr, temos diferentes esquemas de controles para todos os gostos, incluindo o modelo clássico e outro moderno. A jogabilidade continua truncada e isso é inevitável, mas ao menos o jogo está levemente mais prazeroso de jogar.

A última novidade foi a adição do co-op local, que certamente foi muito bem-vindo nesse título. A regra é clara: por mais que um jogo não seja legal de jogar sozinho, ele sempre fica mil vezes melhor com amigos. A variedade de personagens disponíveis também deixa tudo mais interessante nesse quesito, então vale a pena dar uma chance.

No demais, não espere que Star Wars: Episode 1: Jedi Power Battles esteja tão melhor quanto antigamente. Essa definitivamente é a versão mais atrativa e quem quiser experimentar deve apostar nela sem medo de ser feliz – mas de todos os possíveis jogos de Star Wars que merecem ser revisitados, esse é um dos que permanecem no fim da lista.