Essa decisão foi tomada em resposta a uma crença comum compartilhada por Jobs e sua esposa: a riqueza não deve se tornar geracional ou um impedimento para o crescimento pessoal.

Herança para filha mais de velha de Steve Jobs

Ao contrário dos irmãos mais novos, Lisa Brennan-Jobs, primogênita de Steve Jobs, recebeu uma herança de 20 milhões de dólares. O valor, embora significativo, é modesto em comparação à fortuna bilionária deixada para Laurene Powell Jobs, viúva do cofundador da Apple. Laurene, por sua vez, optou por destinar a maior parte desse patrimônio a projetos sociais, refletindo a visão filantrópica dela.

O relacionamento entre Lisa e Steve Jobs sempre foi conturbado. Durante anos, ele se recusou a reconhecê-la como filha, negando a paternidade até que um teste de DNA confirmou o vínculo. Mesmo após a confirmação, a relação entre os dois permaneceu distante e marcada por conflitos. Curiosamente, Jobs batizou um dos primeiros computadores da Apple de “Lisa”, embora tenha negado, por muito tempo, que o nome fosse uma homenagem à filha.

A herança que Lisa recebeu pode ser vista como uma tentativa tardia de compensação pela ausência emocional e financeira do pai ao longo de sua vida. No entanto, o valor está longe do que os irmãos poderiam ter recebido caso fossem incluídos como herdeiros diretos. Ainda assim, Lisa construiu a própria trajetória, tornando-se escritora e compartilhando a própria história no livro Small Fry, onde narra a complexidade de sua relação com Steve Jobs.