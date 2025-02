STF forma placar de 2 a 0 para negar recursos contra decisão que descriminalizou porte de maconha para uso pessoal

No voto, Gilmar Mendes pontuou que a decisão do ano passado deixa explicito que a descriminalização realizada pela Corte se refere somente à maconha e não a outras drogas, e que o MP pode fazer mutirões para rever processos sobre o tema. Gilmar Mendes ainda afirmou que embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.