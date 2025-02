STTR de Brasiléia recebe caminhonete viabilizada por emenda do ex-deputado Léo de Brito

Na manhã desta sexta-feira (21), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Brasiléia recebeu um importante reforço para sua estrutura: uma caminhonete destinada ao fortalecimento das ações sindicais. A entrega foi realizada na sede do STTR pelo superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, Cesário Braga.

O veículo é fruto de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito, executada pelo Centro de Formação da FETACRE, com o objetivo de fortalecer as organizações sindicais vinculadas à Federação.

A presidenta do STTR, Francisca Bezerra, destacou a relevância da aquisição para a entidade. “Essa caminhonete representa mais do que um meio de transporte. Ela simboliza o reconhecimento da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e permitirá que o sindicato amplie sua presença nas comunidades, garantindo assistência, informação e apoio aos agricultores familiares.”

Representando o deputado Léo de Brito no ato, Cesário Braga ressaltou que a entrega do veículo atende a uma demanda antiga do sindicato e reafirma o compromisso do parlamentar com a categoria. “O STTR sempre sonhou com essa conquista, e hoje esse sonho se concretiza graças ao compromisso do ex-deputado Léo de Brito com os trabalhadores rurais. Essa caminhonete será um instrumento fundamental para fortalecer a organização sindical e garantir que as demandas dos agricultores familiares sejam ouvidas e atendidas.”

Com a nova aquisição, o STTR de Brasiléia reforça sua estrutura e capacidade de atuação, levando mais suporte e representatividade aos trabalhadores e trabalhadoras do município.