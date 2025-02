Subsíndico de condomínio leva tiro após reclama com morador sobre perturbação de sossego

No início da madrugada desta quarta-feira (26/02), o subsíndico Vinicius da Silva Azevedo, de 34 anos do condomínio Mais Parque Ipê, localizado na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Villa da Rainha em Campos dos Goytacazes, foi alv3jado e mørto por um morador após uma discussão por perturbação de sossego.

As imagens de um vídeo obtido pelo Campos Expresso impressionam. O autor aparece arm4do, inicialmente, correndo atrás da vít*ma no pátio do condomínio. No momento em que a alcança, at1ra à queima-roupa. Mesmo com a vít*ma caída, o autor ainda dá coronhadas em sua cabeça.

Segundo informações obtidas por nossa equipe, o subsíndico alertou o morador sobre um suposto barulho que havia no interior do seu apartamento. Não conformado, o morador foi tirar satisfação com o subsíndico. Câmeras internas do condomínio mostram momentos em que o atir4dor discute ainda dentro do hall do apartamento. Ainda ferido, o subsíndico consegue correr em direção à portaria, quando, pelo caminho, é interceptado pelo atir4dor.

Segundo familiares, o subsíndico foi encaminhado e internado em estado gr4ve no Hospital Ferreira Machado (HFM), sendo submetido a uma cirurgia de emergência e falecendo em seguida. Já o atir4dor foi interceptado por moradores que foram atrás logo em seguida e também foi encaminhado para o Hospital.

A delegacia de polícia deverá registrar a ocorrência e investigar os fatos, o suspeito está sob custódia da polícia. A reportagem segue acompanhando o caso e buscará atualizações junto às autoridades nesta quarta-feira (26).

https://www.instagram.com/p/DGiOGupxGTb/