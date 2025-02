Super Bowl 2025: Eagles massacram Chiefs e são campeões

No ataque, apesar de um jogo mais quieto de Saquon Barkley (mas ainda suficiente para quebrar os recordes de jardas totais e jardas terrestres conquistadas num campeonato completo), os Eagles contaram com o quarterback Jalen Hurts em noite inspirada, destrinchando Kansas City tanto com o braço como com as pernas. Ao anotar três touchdowns (dois em passes, um em corrida), 17 passes completos para 221 jardas, 72 jardas corridas e apenas uma interceptação, o camisa 1 foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da partida.