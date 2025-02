Super Bowl LIX: atração musical causou treta entre lendas do rap

“Ele tem tudo no mundo e mesmo assim continua rancoroso e malvado. Nojento. Negou a um jovem negro o que ele tem por direito, apenas pelo seu ego. Seu ódio por Birdman, Drake e por mim fez você punir Lil Wayne? O melhor de todos os tempos! Você não sabe metade do que ele fez por mim e pelos outros”, relatou.

A resposta de Lamar veio em formato de música. Wacced Out Murals faz parte do álbum GNX e traz uma referência à música The Carter III, de Lil Wayne.

“Eu costumava ouvir Tha Carter III, eu exibia orgulhoso meu cordão. Ironia, eu acho que meu trabalho duro decepcionou Lil Wayne. Me chamem de maluco, todos são questionáveis. Virei um esquimó, me distanciei”, diz uma parte da letra.

Em outro trecho da canção, ele cita o Super Bowl. “Ganhei o Super Bowl e só o Nas me deu parabéns. Todos esses manos irritados, só fico feliz que estão mostrando a cara. Francamente, muitos artistas, mas estão ultrapassados. Flows velhos, tentando me convencer que são os seus favoritos. Isso não é para letristas, juro que não é pelos sentimentos. F*da-se a dupla interpretação, quero que vocês sintam isso”, falou.

Após mandar uma mensagem a Kendrick Lamar pelas redes sociais, o alertando e comentando sobre o assunto, Lil Wayne revelou à Skip Bayless que os dois conversaram e que desejou sorte e um bom show ao rapper.