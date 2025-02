Suposto herdeiro diz que Gugu Liberato não é filho de Maria do Céu

O caso envolvendo o empresário Ricardo Rocha, que afirma ser filho do apresentador Gugu Liberato, está longe de acabar. Mesmo depois da realização de um exame de DNA, a Justiça decidiu reabrir o caso após a defesa do suposto herdeiro apresentar documentos que apontam que o comunicador, que morreu em novembro de 2019, não é filho biológico de Maria do Céu.

A história é cheia de detalhes, mas a gente esclarece. Os advogados contratados por Ricardo Rocha afirmam que Gugu seria filho, na verdade, de Germana Morais ou Antônio Augusto Morais, tios do apresentador e irmãos de Maria do Céu. Assim, reforçam que o exame realizado com ela para confirmar a paternidade do famoso, que deu negativo, não tem validade.

O caso foi relevado pelo colunista Gabriel Perline, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. A tese levantada pela defesa de Ricardo Rocha, aceita pela Justiça para reabrir o caso, apresenta uma série de documentos referentes à família de Gugu Liberato, que chegou ao Brasil em 1952, vinda da região de Bragança, em Portugal.

O que dizem os documentos?

Segundo os documentos, Maria do Céu Morais, Augusto Claudino Liberato e Amandio Liberato, mãe, pai e irmão mais velho de Gugu, chegaram ao Brasil em 26 de março de 1952.

Já João de Deus e Alícia, avós do famoso, e Antonio Augusto Morais e Germana Morais, tios maternos do apresentador, chegaram ao País em 6 de maio do mesmo ano.

A certidão de nascimento diz que Gugu Liberato nasceu em 10 de abril de 1959, e, na época, foi registrado em cartório 20 dias após seu nascimento pela própria Maria do Céu.

Segundo os advogados, isso gerou estranheza, já que, nessa época, as mulheres costumavam fazer o chamado “resguardo” após dar à luz.

Hipóteses

Com base nessa e em outras informações familiares envolvendo o passado de Gugu, a defesa de Ricardo Rocha levantou duas hipóteses. A primeira é que o apresentador seria filho de Germana Morais que, na época do seu nascimento, tinha apenas 16 anos. Assim, Maria do Céu teria “adotado” o próprio sobrinho para que a irmã não ficasse “mal-falada”.

A segunda tese, mais aceita pelos advogados, aponta que Gugu é filho, na verdade, de Antonio Augusto Morais, irmão de Maria do Céu. Os advogados defendem que tio do comunicador teria se relacionado com uma mulher, mas morreu quatro meses antes do nascimento de Gugu.

Desse modo, Maria do Céu teria pego a criança para criar. Por conta disso, o teste de DNA feito com Ricardo Rocha e Maria do Céu deu um resultado negativo, já que ela não seria mãe biológica do apresentador.

“Similaridade de 90%”

Chama atenção também no documento a fala de um geneticista contratado pelos advogados de Ricardo Rocha. Ele teria analisado o teste de DNA do empresário e apontado que, apesar do exame de paternidade ter dado negativo, existe uma similaridade genética entre ele e familiares de Gugu.

A defesa aponta que isso reforça a tese que Ricardo Roca tem um possível parentesco de mais de 90% com a família do apresentador. Ainda de acordo com tal exame, o DNA de Ricardo também seria originário de Bragança, local de origem da família de Gugu. Por conta disso, o pedido de exumação do corpo do apresentador não está descartado. Vish!

Assista: