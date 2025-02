Surpresa: jovem descobre gravidez de trigêmeos após sofrer acidente no interior do Acre

Residente no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, a jovem Érica Azevedo Silva, de 19 anos, está grávida de trigêmeos. A gestação já completou seis meses.

Érica e seu esposo, Jailson, estavam, inicialmente, esperando gêmeos. Entretanto, descobriram que se tratava de trigêmeos após a última ultrassonografia realizada. A jovem estava na garupa de uma motocicleta, retornando para casa de uma unidade de saúde, quando sofreu um acidente. Ela foi encaminhada ao hospital João Câncio Fernandes, onde foram feitos novos exames e a ultrassonografia. “Fiquei muito surpresa. Esta é a minha primeira gravidez”, disse ela.

Érica Azevedo vem recebendo, desde então, todo o atendimento necessário em relação à saúde em Sena Madureira. Contudo, foi encaminhada para fazer acompanhamento em Rio Branco por se tratar de uma gravidez de risco.

Por meio da última ultrassonografia, foi detectado que os três bebês são do sexo masculino. “Já decidimos os nomes, mas vamos esperar um pouquinho mais, ou seja, fazer outra ultrassonografia para termos realmente a certeza”, frisou.

Seu esposo, Jailson, trabalhou no ano passado como professor na zona rural de Sena Madureira (Projeto Joaquim de Matos), mas, como era provisório, atualmente não está atuando. Com isso, o casal pede ajuda às pessoas de bom coração. “Quem puder nos ajudar com fraldas descartáveis, lenço umedecido ou qualquer quantia em dinheiro, a gente agradece muito”, completou.

Quem puder colaborar com o casal e com os trigêmeos deve entrar em contato pelo número: (68) 99915-4043 ou pela chave Pix: 05904435266.