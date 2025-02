Suspeito de assassinar namorada com 13 facadas é liberado pela polícia

O suspeito de matar a namorada, Ana Carolina Pereira de Santana, de 18 anos, com 13 facadas, foi ouvido pela polícia e liberado no fim da tarde desta segunda-feira (24/2). Ele se apresentou ao 21º DP (Vila Matilde).

Lucas Alves Pereira, também de 18 anos, é suspeito de matar assassinar a namorada no apartamento onde morava com a tia e fugiu em seguida.

A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados após vizinhos ouvirem uma briga e gritos de socorro por volta das 12h de sábado (22/2). Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram Ana Carolina já sem vida e apreenderam duas facas no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito se apresentou na unidade acompanhado de seu advogado. “Foi ouvido e formalmente indiciado, sendo liberado em seguida, devido a sua apresentação espontânea. As diligências prosseguem para o esclarecimento dos fatos”.

Um vizinho viu Lucas fugindo às pressas do edifício, usando uma bermuda cinza e preta, uma camiseta azul e uma blusa rosa com capuz, que pertencia à Ana. No Instagram, o jovem postou um story praticamente no mesmo horário da briga dizendo: “Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro”, e um emoji de uma mão dando tchau.

A família da vítima foi até a delegacia protestar contra a liberação.

“Ela foi enterrada meio-dia no cemitério da Saudade. Ele [assassino] prestou depoimento e foi liberado no horário que ela estava sendo enterrada”, disse o advogado Adriano Santos, que representa a família da vítima. “Nós vamos procurar o Ministério Público para verificar a prisão preventiva”.

De acordo com o advogado, o rapaz assumiu o crime e teria dito que era menosprezado pela jovem. O suspeito também teria levado policiais a um terreno baldio onde jogou uma roupa da jovem.

Os dois se conheceram na Escola Técnica da Zona Leste, Cidade A. E. Carvalho, onde faziam ensino médio e técnico juntos. De acordo com a irmã de Ana Carolina, Maria Eduarda Pereira, eles começaram namorar há quatro meses.

A irmã afirma que os dois eram tranquilos e que Ana Carolina nunca reportou nenhuma reclamação do comportamento dele. “Queremos que ele pague pelo que fez. E que o caso sirva de exemplo para outras mulheres. Feminicídio é crime! Ele ou qualquer outro homem tem que pagar!”, disse Maria Eduarda ao Metrópoles.