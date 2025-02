Suspeito de assassinar o próprio cunhado com golpe de faca é preso no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu J.J.S.C., de 26 anos, na noite de sexta-feira (7), acusado de assassinar o próprio cunhado em Rio Branco. A prisão ocorreu por volta das 19h, no centro de Tarauacá, e foi realizada por agentes da Delegacia do município, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

O homicídio aconteceu dentro da residência da vítima, Raimundo Nonato Lima da Silva, enquanto ele estava com a esposa. Segundo as investigações, o suspeito, que é irmão da mulher da vítima, chegou ao local embriagado e pediu para usar o banheiro.

Ao entrar na casa, solicitou um abraço do cunhado e, de forma inesperada, desferiu um golpe de faca na região do tórax de Raimundo, que não resistiu ao ferimento.

Após buscas, a equipe policial conseguiu localizar e deter J.J.S.C., que agora permanecerá à disposição da Justiça.