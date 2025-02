Suspeito de feminicídio no extremo sul da Bahia é preso; corpo de vítima foi encontrado em rio

O suspeito de matar Adriana Cunha da Silva, de 34 anos, foi preso na sexta-feira (7). A vítima foi encontrada morta na segunda (3), no Rio Jucuruçu, na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Nilson de Jesus Rocha, 35 anos, era o companheiro da vítima e foi localizado em uma fazenda, na comunidade São Domingos, 20 km depois do Povoado de Nova Alegria, no mesmo município.