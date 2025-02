Suspeito de matar jovem sequestrada se intitulava pastor; veja quem são os presos

A vítima estava no interior do carro estacionado quando foi abordada pelos três homens. Quando o primeiro deles invadiu o veículo, pela porta do motorista, ela tentou sair pela porta do lado do passageiro, mas foi impedida.

Os suspeitos dirigiram até a localidade de Laranjeiras, no município de Banabuiú, onde, conforme contaram à Polícia, planejavam deixar Natany em um local ermo. Eles disseram que, no momento em que desceram do carro para levá-la a um matagal, a jovem reagiu, e por isso eles a acertaram com golpes de pedra.

Após a morte de Natany, eles dirigiram para o município de Quixadá, cidade natal de Márcio Freire. Uma vez no local, eles abandonaram o carro roubado na Rua Francisco Eneas de Lima, e fugiram caminhando.

Posteriormente, os suspeitos tomaram mototáxis até a casa de uma filha de Márcio Freire, onde os três foram encontrados pela polícia, horas mais tarde.

No momento da abordagem, os criminosos confessaram o crime e informaram que o corpo de Natany havia sido abandonado no município de Banabuiú. Segundo a polícia, o exame mostrou que Natany não sofreu violência sexual.

Os três foram autuados pelo crime de latrocínio e estão detidos em Quixadá. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do trio. Eles ainda vão passar por audiência de custódia.